شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي ينقل مرانه للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينقل المنتخب الأوليمبي تدريباته الي القاهرة من أجل الاستعداد للودية الثانية أمام منتخب السعودية المقرر لها بعد غد الثلاثاء في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ إلي ٢٢ نوفمبر المقبل بمشاركة ٨ منتخبات يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يضم معسكر منتخب مصر 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.