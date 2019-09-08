شكرا لقرائتكم حسام عاشور : تلقيت عروض مغرية لكن عمرى ما ساومت الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور قائد النادى ألأهلى أنه تلقى عروض كثيرة للغاية خلال السنوات التى قضاها فى القلعة الحمراء لكنه كان يرفضها دون تردد.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه لم يساوم الأهلى بسبب العروض التى تلقاها ولم يزايد لرفع راتبه، لآنه كان يعشق الأهلى وكان يوقع على بياض دون تردد.

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وأكد عاشور أنه يعشق النادى الأهلى ولم يتخيل أنه يمكن نأن يرتدى تى شيرت أنأن يرتدى قميص فريق آخر، متنيا أن يستمر فى النادى حتى نهاية رحلته الكروية.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).