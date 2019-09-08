شكرا لقرائتكم متعب : عاشور عملة نادرة فى ملاعب العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر على تاريخ وأرقام حسام عاشور مع الكرة المصرية، والنادى الأهلى موضحا أنه حصد هذه الأرقام بفضل الجهد والصبر والعمل الجاد.

وقال متعب فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أن عاشور حطم الأرقام القياسية وعلى جميع اللاعبين أن يجتهدوا لكى يقتربوا من تاريخه لأن تحطيم أرقام عاشور باتت من الأشياء المستحيلة.

وداعب متعب عاشور قائلا :" معظم المواقف الطريفة بينى وبينك كان طرفها الثالث محمد بركات وعليكم أن تتخيلوا المواقف كانت عاملة أزاى".

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وقال متعب أن عاشور له فلتات تهديفية مثل الهدف الذى سجله فى مرمى الإسماعيلى بعدما راوغ المرمى وسجلها فى الشباك رغم أنه كنت بجواره مندهشا من قرار عاشور بالتسجيل بهذه الطريقة الجميلة فى مرمى فريق بحجم الإسماعيلى.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).