شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عمومية الزمالك تجاوزت 28 ألف عضو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك ممن شاركوا في التصويت علي الجمعية العمومية فاق 28 الف عضوا ضاربا الرقم القياسي لعدد الحضور في أندية مصر بالكامل.

وقال مرتضى منصور لـ"الخليج 365" إن الجمعية العمومية للنادى اكتملت في اليوم الأول لكنه كان حريصا علي أن ايكون الزمالك رائد في عدد الحضور.

وأوضح رئيس الزمالك أنه يرفض دخول المرافقين بسبب اتهامه بالاستعانة بأبناء قريته للسيطرة علي الجمعية العمومية مشددا على أن الأيام الثلاثة شهد حضور راقي للاعضاء فى أجواء ديمقرواطية.