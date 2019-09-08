شكرا لقرائتكم خبر عن كأس البنوك لكرة القدم ينطلق 12 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المنظمة لبطولة كأس البنوك لكرة القدم ،التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 بنكاً ومصرفاً تحضيراتها ، والبطولة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وقالت سماح أبو عوف مدير تسويق البطولة أن البطل سيحصد الكأس بالإضافة إلى 50 ألف درهم والوصيف 20 ألف درهم، والثالث 10 آلاف درهم.

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