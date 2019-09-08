النصر لشباب الأهلي بثنائية «بيليه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على النصر بهدفين من دون مقابل، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة كأس الخليج العربي، مساء أمس السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليتصدر الفرسان المجموعة الأولى للمسابقة برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط، ليتلقى «العميد» الخسارة الأولى هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الأولى على اتحاد كلباء وتعادله مع خورفكان بالجولة الثانية.

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سجل محمد جمعة لاعب شباب الأهلي الشهير ب«بيليه» هدفي المباراة في الدقيقتين 38 و62، ليكرر ما فعله في المباراة الماضية أمام الجزيرة، ويطمئن فريقه قبل لقاء السوبر أمام الشارقة السبت المقبل. فاز فريق الشارقة على مضيفه عجمان (5-صفر) منها «هاتريك» لريكاردو غوميز في المباراة التي أقيمت بينهما على «استاد راشد بن سعيد»، ليحقق «الملك» انتصاره الأول بعد خسارتين أمام بني ياس والوحدة، في حين بقي «البرتقالي» على نقطتيه السابقتين من تعادلين.

كما أن الفوز كان الأول للشارقة في «كأس الخليج العربي»؛ بعد 8 هزائم متوالية، بينها 6 في النسخة السابقة، ويعود آخر انتصار له في المسابقة إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما هزم الوصل (4-3).

وفرض بني ياس التعادل على الوحدة (1-1)، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس، على «استاد آل نهيان»، سجل للوحدة يحيى الغساني 44، وتعادل للسماوي بيدرو كوندي 49.