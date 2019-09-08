شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يرفع وتيرة الإعداد لمواجهة ماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ماليزيا يوم الثلاثاء المقبل باستاد بوكيت جليل في العاصمة كوالالمبور في أولى مواجهات الأبيض بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

ويُكمل الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء مرانه الأساسي غداً الاثنين في استاد بوكيت جليل بعد أن أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على الملعب الفرعي باستاد شاه علم تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة 25 لاعباً، وبات واضحاً من خلال التدريبات الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون وجاهزيتهم الكاملة للمباراة الأولى، التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للأبيض الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالتصفيات التي كانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث حقق المنتخب الماليزي الفوز خارج أرضه على منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخب تايلند مع منتخب فيتنام سلبياً بدون أهداف.

عقد الجهاز الإداري لمنتخبنا متمثلاً بالدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة مشرف المنتخب وإسماعيل راشد مدير المنتخب اجتماعاً مع اللاعبين تم خلاله التأكيد على ضرورة التحضير المثالي للمباراة وزيادة التركيز، فيما قام الجهاز الفني بعقد محاضرات فيديو للاعبين حول الجوانب الفنية للمنتخب الماليزي وأسلوب لعبه في مباراة إندونيسيا الماضية، بالإضافة إلى عقد جلسات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب.

من جهته بدأ الاتحاد الماليزي لكرة القدم بطرح تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقعه الرسمي، حيث من المنتظر أن تتوافد الجماهير الماليزية على استاد بوكيت جليل علماً أن سعة مدرجات الملعب تتسع لحوالي 87 ألف متفرج.

من جانب آخر، يُعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الاثنين باستاد بوكيت جليل الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم تسليم القائمة النهائية لكل منتخب 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة ومناقشة بعض الجوانب الفنية الخاصة بالتصفيات.

ويعقب الاجتماع الفني إقامة المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات بالاستاد بحضور مدرب كل منتخب، بالإضافة إلى أحد اللاعبين وذلك للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية الخاصة بالمباراة.

من جانبه وصف علي سالمين لاعب وسط منتخبنا الوطني الأول ونادي الوصل، مباراة المنتخب أمام ماليزيا بالمهمة، مبيناً أن اللقاء يعتبر بمثابة انطلاقة للمنتخب في بداية المرحلة الأولى من التصفيات وقال إن تحقيق نتيجة إيجابية فيها سيعزز ثقة اللاعبين والجهاز الفني، وسيكون له أثر إيجابي في مسيرة المنتخب في المرحلة المقبلة.

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وأوضح علي سالمين أن مجموعة الأبيض تضم منتخبات قوية وليست سهلة، لافتاً إلى أن جميع المنتخبات في المجموعة تملك الطموح والرغبة للوصول إلى النهائيات، وهو الأمر الذي يضاعف من صعوبة المهمة، ويزيد من أهمية كل مباراة، ويضع مسؤولية أكبر على عاتق كل أفراد المنتخب ويجعلهم مطالبين بتقديم كل ما يملكون لتحقيق الهدف المطلوب.

وأكد علي سالمين جاهزية عناصر المنتخب للمباراة، مشيداً بالجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، الذي حرص على وضع برنامج فني متكامل متدرج، من خلال عدد من المعسكرات والتجمعات أسهمت في تحضير اللاعبين والوصول بهم إلى المعدل المطلوب من الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية.

وأشاد سالمين كذلك بالجهاز الإداري للمنتخب، لافتاً إلى أن المسؤولين في المنتخب ظلوا يبذلون جهوداً كبيرة من أجل تهيئة الأجواء التي تمكن اللاعبين من تقديم أفضل ما لديهم.

هذا وقال حسن المحرمي لاعب بني ياس الشاب المنضم إلى المنتخب الوطني الأول حديثاً، إنه حريص على تقديم أفضل ما يملك لتأكيد جدارته بارتداء شعار المنتخب، وسيبذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية، مؤكداً جاهزية الأبيض لمباراة الثلاثاء، وعبر المحرمي عن سعادته الكبيرة بأن يكون واحداً من الذين يدافعون عن شعار المنتخب، مشيراً إلى أنه حقق واحداً من أهم أهدافه بالحصول على شرف الانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني الأول، واعداً بمواصلة الاجتهاد لحجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب مارفيك.

وأشاد مدافع بني ياس ومنتخبنا الوطني، بالأجواء داخل معسكر الأبيض حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب في بلوغ نهائيات المونديال وكأس آسيا 2023.

طاقم ياباني يُدير المباراة

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طاقم تحكيم دولياً يابانياً لإدارة المباراة. ويضم الطاقم التحكيمي كلاً من هيرويوكي كيمورا حكم ساحة ويساعده أوشي شينجي ونيشا هاشي وسيكون توجو مينيرو حكماً رابعاً، وليو تيجون من الصين مقيماً للحكام وجانغ هو كوانغ مراقباً للمباراة.