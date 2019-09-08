تجربة عادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث مايكل أوين عن تجربته موسماً واحداً في الريال، وقال إنه لم يتمتع بنفس شهرة مواطنه ديفيد بيكهام. وأضاف: كانت عائلتي وعائلة بيكهام الأسرتين الإنجليزيتين الوحيدتين في مدريد لكن لكل أسرة أسلوبها في الحياة. ديفيد وفكتوريا كانا يحبان المناسبات الاجتماعية والأضواء وهو من حقهما ولم استطع الاندماج في حلقة أصدقاء بيكهام المقربة.

وانتقد أوين زميله في المنتخب بيكهام أيضا وقال إنه أضاع حلم لقب العالم على إنجلترا بطرده في مونديال 1998 وأن زوجته فكتوريا غضبت على أوين لأنه لم يدعم بيكهام الذي تحول ل«عدو الشعب رقم 1». كان أوين في تلك البطولة جديدا في المنتخب بسن ال 18 لكن فكتوريا عبرت عن خيبة أملها لعدم دعمه زوجها. وذكر أوين في الكتاب أن ريال مدريد لم يساعده في عملية الانتقال إذ أقام مع زوجته لويز وابنته جيما «عاما واحدا» في فندق لأشهر.