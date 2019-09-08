شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنجز مشروع الساحات العائلية والملاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من مشروع الساحات العائلية والملاعب الرياضية في المناطق السكنية ، ويحتوي المشروع على ملاعب كرة قدم وكرة سلة مجهزة ببوابة ذكية للدخول؛ لتكون وجهةً مناسبةً للسكان اجتماعياً ورياضياً. وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: نتخذ من رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مبادئ الرفاهية والسعادة لدى أفراد المجتمع نهجاً وأساساً لكافة المشاريع التي تنفذها الدائرة؛ حيث يعد محور تطوير الأحياء السكنية بإمارة دبي من أهم المحاور التي تهتم البلدية بتسليط الضوء عليها دائماً، كوجهات تتيح للشباب إمكانية ممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية المتنوعة. وقامت بلدية دبي بتركيب نظام إلكتروني بمداخل الساحات يمكّن أصحاب المساكن المجاورة لها من الدخول إليها، والاستفادة من الأنشطة الترفيهية المتوفرة بها.

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