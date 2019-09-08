نيمار يهدي البرازيل تعادلاً ودياً أمام كولومبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح المهاجم نيمار، منتخب البرازيل لكرة القدم التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت أمس الأول، في مدينة ميامي الأمريكية، هي الأولى لأغلى لاعب في العالم منذ تعرضه للإصابة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وغاب المهاجم البالغ 27 عاماً منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع يونيو الماضي، خلال مباراة ودية، ما أدى إلى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أمريكا، التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه. وكانت هذه الإصابة الثانية توالياً لنيمار، بعدما غاب أيضاً لأسابيع عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للإصابة في القدم.

تأتي عودة نيمار، بعد أسابيع من الأخذ والرد والتقارير عن رغبته في الرحيل عن سان جيرمان عائداً إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ومفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نهاية سعيدة للاعب الذي أصبح في صيف العام 2017، الأغلى في العالم بانتقاله من النادي الكاتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ولم يشارك نيمار هذا الموسم في أي مباراة بعد مع بطل فرنسا.

وأمام مدرجات غصت بنحو 65 ألف مشجع في ملعب «هارد روك ستاديوم» في ميامي، منح نيمار منتخب بلاده التعادل في الدقيقة 58، علماً بأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، هدف افتتاح التسجيل للبرازيل في الدقيقة 19.

Advertisements

وفي المقابل، سجل لكولومبيا التي غاب عنها النجمان خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو، لويس مورييل في الدقيقتين 25 (ركلة جزاء) و34.

وطالب البرازيليون باحتساب ركلة جزاء لصالح نيمار في الدقيقة 82، بعدما تعرض لدفعة من المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز، أدت إلى سقوطه أرضاً وانزلاقه إلى خارج الملعب؛ ليرتطم رأسه بلوحة إعلانية.

وحافظت البرازيل بإشراف المدرب تيتي، على سجلها خالياً من الخسارة في 17 مباراة على التوالي، وتحديداً منذ الخروج على يد بلجيكا بنتيجة 1-2 في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

كما رفع نيمار، رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 61 هدفاً في 98 مباراة له مع السيليساو، بفارق هدف واحد فقط خلف المهاجم السابق رونالدو، علماً بأن الرقم القياسي يحمله الأسطورة بيليه (77 هدفاً).

وسيكون نيمار، أمام فرصة معادلة رقم رونالدو أو تخطيه، وذلك عندما يخوض منتخب بلاده مباراة ودية الثلاثاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضد منتخب البيرو، في إعادة للمباراة النهائية لكوبا أمريكا، التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-1.