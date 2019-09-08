الزمالك وبيراميدز على كأس مصر

يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم في المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بحضور 20 ألف مُشجع، حيث يسعى كلا الفريقين لحصد اللقب والتتويج بالكأس. يملك كلا الفريقين دوافع كبيرة لتحقيق اللقب والتتويج بكأس مصر، حيث يسعى الزمالك للفوز على بيراميدز، وتحقيق لقب البطولة للتتويج باللقب للمرة ال27 في تاريخه، لمصالحة الجماهير بعد ضياع حلم التتويج بلقب الدوري الممتاز، كما يملك بيراميدز العديد من الدوافع التي تجعله يدخل المباراة وعينه على التتويج بالكأس، لاسيما أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى المباراة النهائية.

وعقد الصربي ميشو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين حذرهم خلالها من سرعات لاعبي بيراميدز وخاصة الثلاثي البوركيني تراوري، والأوغندي عبدو لومالا، وإبراهيم حسن. ويسعى بيراميدز لاستكمال تفوقه على القطبين هذا الموسم، بعدما أقصى الأهلي من دور ال16 بكأس مصر، وألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي هذا الموسم.