أعضاء إدارة «القوى» المنتخبون يتساءلون عن شرعيتهم

تواصلت ردود الأفعال على صعيد أزمة اتحاد ألعاب القوى، عقب ما انفرد به «الخليج الرياضي» في نهاية شهر أغسطس الماضي، بنشر الرسالة الموجهة من قبل الهيئة العامة للرياضة إلى اللجنة الأولمبية، والتي تضمنت عدم اعتراف «الهيئة» بما قامت به اللجنة الأولمبية الوطنية من حيث قبول استقالة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه، وعلى ضوء ذلك ناشد أعضاء المجلس السابق لإدارة الاتحاد بوصفهم المنتخبون من الجمعية العمومية للعبة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتدخل من أجل تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.

وأكد أعضاء المجلس السابق، وهم: راشد الجربي، نائب رئيس الاتحاد، وصالح محمد حسن، الأمين العام، وعلي النيادي، مدير المنتخبات، وعلي بن زايد، المدير المالي، وراشد سيف الكتبي، الأمين المساعد، وسحر العوبد، رئيس اللجنة النسائية، والذين تحدث باسمهم جميعاً صالح محمد حسن، بوصفه الأمين العام، أنهم حتى الآن لم يتسلموا أية رسالة رسمية من قبل اللجنة الأولمبية تفيد بحل المجلس السابق، أو قبول الاستقالة، لاسيما أنهم لم يتقدموا بها من الأساس إلى اللجنة أو الهيئة العامة للرياضة. وأضاف صالح محمد حسن، أنهم تقدموا بخطاب مفصل إلى رئيس الهيئة، يشرحون فيه حيثيات الأزمة وأسبابها، وأنهم يترقبون الحل القانوني المنصف، ولا يودون مطلقاً أن يضطروا لتصعيد الموقف للحصول على الإنصاف من المحكمة الدولية «كاس».

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وأضاف الأمين العام السابق لاتحاد ألعاب القوى، أن الأعضاء الستة، اتفقوا على الذهاب لمقر اتحاد الإمارات لألعاب القوى لاستئناف عملهم؛ لأنهم على حد قوله «الأعضاء الشرعيون لمجلس الإدارة» وليس الإدارة المؤقتة الحالية، التي تم تعيين أعضائها عن طريق اللجنة الأولمبية، والتي قامت في وقت لاحق بالدعوة لجمعية عمومية، تم فيها قبول استقالة رئيس الاتحاد وليس الأعضاء، وهو أيضاً أمر غير قانوني؛ لأن الدعوة للعمومية، تكون من خلال المجلس المنتخب، أو الهيئة العامة للرياضة، أو أعضاء الجمعية العمومية نفسها.

وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرياضة و بحسب خطابها الموجه للجنة الأولمبية، قد قررت إيقاف التعامل مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد سواء على المستوى المالي أو الإداري أو التنظيمي لحين توفيق أوضاع الاتحاد بما يتفق مع الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية وأحكام ومقتضيات المصلحة العامة للدولة.

وكانت اللجنة المؤقتة والمكلفة من قبل اللجنة الأولمبية، قد قامت بتشكيل لجنة للانتخابات التكميلية للاتحاد (تقام 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل)؛ لاختيار أعضاء جدد لإكمال الفترة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية؛ حيث ترشح للرئاسة كل من: سعد المهري من نادي شباب الأهلي وأحمد الصايغ من نادي الوصل، إضافة إلى مرشحتين على مقعد العضوية النسائية هما سارة فريدوني وأروى أحمد، كما تقدم أربعة مرشحين لمقعد العضوية، وتم إعلان فوزهم بالتزكية وهم: عبدالله بوعميم ومحمد آل علي وخليفة الكندي وسلطان الزعابي.