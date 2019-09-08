لفتة طيبة في لقاء كلباء والعروبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز اتحاد كلباء، على جاره العروبة بهدف وحيد، أحرزه اللاعب إبراهيم سرحان، خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول، على ملعب كلباء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي، وحرص مدربو الفريقين على الدفع بعدد كبير من اللاعبين الشباب والبدلاء، لاسيما الفريق الكلباوي، الذي اعتمد على عناصره المحلية في غياب محترفيه الأجانب.

كما قام محمد عبيد اليماحي، نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم قبل انطلاقة المباراة بتكريم الطالبين خليفة الكعبي ومايد الهوتي، من أبناء مدينة كلباء؛ لدورهما البطولي في إنقاذ زملائهما الطلاب من حريق الحافلة المدرسية، التي تعرضت له الأسبوع الماضي، والذي لاقى استحسان الجميع.

على خط آخر أعلن نادي العروبة، عن استكمال ملف لاعبيه الأجانب بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي تايلون نيكولاس، هداف الدوري المالطي الموسم المنصرم في صفقة انتقال حر؛ ليكون المحترف الثاني في صفوف الفريق بجانب الفرنسي عمر كوسوكو، لاعب الفجيرة السابق.