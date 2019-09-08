الوحدة يتعادل مع بني ياس 1-1

فرض بني ياس التعادل على الوحدة 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد آل نهيان لحساب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي. سجل للوحدة يحيى الغساني 44 وتعادل للسماوي بيدرو كوندي 49، وواصل العنابي صدارة المجموعة ب7 نقاط بينما رفع السماوي رصيده الى النقطة 4 في المركز الثاني.

جرت المباراة في أجواء حارة أثرت على الفريقين حيث انعكس ذلك على الأداء، وتابع المباراة 374 مشجعاً.

شهد الشوط الأول تكافؤاً في الأداء والفرص بين الفريقين إلا أن بداية اللقاء كانت للسماوي الذي استحوذ أكثر على الكرة وقاد عدة محاولات على مرمى راشد علي حارس الوحدة إلا أنها افتقدت النجاعة من قبل مهاجمي السماوي، وسرعان ما دخل العنابي في أجواء اللعب وبادل بني ياس الهجمات التي أيضاً لم تكن بالصورة المطلوبة للوصول لشباك الظنحاني.

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وكانت أخطر فرص الشوط الأول الكرة التي سددها بيدرو كونتي وصدها القائم الأيسر في الدقيقة 40، وقبلها نال سلطان سعيد لاعب السماوي إنذاراً للخشونة، وتقدم العنابي بالهدف الأول في ختام الشوط الأول من منطقة الجزاء عبر الغساني لتعطيل عيسى محمد للهداف عبدالله أنور.

ومع انطلاقة الشوط الثاني سحب شتاين ميلسي ودفع بدلاً عنه منصور الحربي ودفع شايفر باللاعب أبوناموس في مكان سلطان الشامسي، ونجح بيدرو كونتي في إدراك التعادل للسماوي من هجمة منظمة في الدقيقة «49».

وبعد هدف التعادل غابت الفرص من قبل الفريقين وانحصر اللعب وسط الملعب، وشارك الهداف سبستيان تيجالي في مكان ادواردو فولتان في الدقيقة 61، وغادر حسين عباس ونزل بدلاً عنه عبدالله حمد، وغادر فواو عوانة وشارك سالم المعمري في بني ياس، ومنع راشد علي أبوناموس من تسجيل هدف الفوز للسماوي في الدقيقة 91.