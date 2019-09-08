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مباراتان في كأس الاتحاد للصالات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ساحة بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم مباراتي الظفرة ومليحة، ودبا الحصن مع شباب الأهلي، ضمن مباريات المجموعة الثانية. ويقود فريق الظفرة المدرب البرتغالي روي جيماريتش ويعتبر فريق الظفرة أكثر الفرق جاهزية كونه عائداً من المشاركة الآسيوية مؤخراً ويتوقع له أن يكون من المنافسين على اللقب بحكم جاهزيته الفنية والبدنية، فيما يقود مليحة المدرب بدر الزرعوني الذي دعم صفوف فريقه بعدد من اللاعبين المميزين.

ويقود فريق نادي دبا الحصن المدرب محمد المرزوقي، ويقود شباب الأهلي المنتشي بثلاثية الموسم الماضي وافتتح الموسم بكأس السوبر قبل أيام المدرب عبدالله عبدالباسط. وتعتبر مباراة دبا الحصن وشباب الأهلي من مباريات القمة التي تحظى بحضور جماهيري كبير وتحدد نتيجتها مسار المجموعة الثانية. وتتواصل المباريات غداً بمواجهتي البطائح مع النصر والحمرية مع اتحاد كلباء لحساب المجموعة الأولى.

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