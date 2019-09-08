محمد الحصان: سعداء بسوبر الأقوياء وعازمون على تقديم الأفضل

احتفل فريق نادي الشارقة لكرة اليد وجمهوره بكأس السوبر في صالة نادي النصر أمس الأول بعد الفوز على شباب الأهلي 26-24، ونجح الشارقة في العودة إلى المباراة في الوقت المناسب مما جعل الفرحة كبيرة في أوساط الجماهير الشرقاوية ولم يكن في أفضل حالاته ورغم ذلك نجح في العودة بقوة إلى أجواء المباراة ليتوج بطلاً للمرة الثالثة على التوالي بعد تأخره في الشوط الأول 12-9.

توجه محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالتهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة وخص بالشكر سالم الشامسي ونائبه محمد جمعة بن هندي كما توجه بالشكر والتهاني إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وشكر جمهور نادي الشارقة الذي ساند الفريق بقوة كما أشاد بجهود اتحاد اليد على التنظيم الجيد لمباراة السوبر وأشاد كذلك بطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بمستوى جيد وثمن جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وعن تأخر الفريق في الشوط الأول قال: هذا لم يزعجنا كثيراً لأننا كنا ننتظر ماذا سيفعل فريقنا في الشوط الثاني، وبحمد الله وتوفيقه نجح الفريق في العودة القوية، حيث كنا نتطلع للأفضل ولكن حققنا الأهم وظفرنا بكأس البطولة، المباراة كانت رائعة من الفريقين كبداية مميزة للموسم وتبشر بموسم قوي من جميع الفرق.

وأعرب عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي شكل لوحة زاهية في المباراة وعن تراجع مستوى الفريق خاصة في الفترة الأولى قال: أعتقد أن تراجع المستوى يعود إلى عدم خوض مباريات ودية كافية قبل الدخول إلى ملعب مباراة السوبر وأتمنى أن يكون فريق الشارقة خير سفير لليد الإماراتية في السوبر الإماراتي البحريني يوم 6 ديسمبر المقبل في البحرين.

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ومن جانبه توجه ناجي ربيعة بالشكر والتقدير والتهاني والتبريكات إلى سالم الشامسي ونائبه محمد بن هندي وجميع أعضاء الإدارة الشرقاوية، كما خص بالشكر محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية على دعم الفريق من كل النواحي وقال: لقد كان لاعبو الشارقة في الموعد في الشوط الثاني وحققوا الأهم ونشكرهم على العودة القوية للمباراة وكانوا فعلاً عند حسن الظن والثقة رغم قناعتنا الكاملة بأن الفريق يمتلك الأفضل، مباراتنا مع شباب الأهلي كانت مباراة داخل مباراة بالنسبة للاعبي الشارقة الذين كانوا عند حسن الظن بهم وظهروا بشكل جيد في اللحظات الحاسمة من المباراة ورسالتنا لهم «تنتظركم مهام صعبة ومشوار طويل وكأس السوبر يعتبر بداية بالنسبة لنادي الشارقة».

وأضاف: الفوز باللقب لن ينسينا السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق الذي عاد إلى التدريبات أمس ولم يكن هناك أي وقت لالتقاط الأنفاس أو الراحة لاقتراب موعد الدوري وستكون ضربة البداية أمام فريق نادي مليحة بعد أيام وبلا شك أننا نطمح إلى الأفضل في مباريات الدوري وبعد أن حسمنا وافتتحنا الموسم ببطولة السوبر وفريقنا على قدر التحدي، تنتظرنا 6 بطولات وهي الدوري وكأس الإمارات وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة والبطولة الآسيوية والسوبر الإماراتي البحريني وبطولة الأندية الخليجية وهدفنا المنافسة على كل الألقاب المحلية والخارجية.

المرزوقي يشيد بتكاتف عناصر الفريق

يعتبر علي حسين المرزوقي من الجنود المجهولين في اليد الشرقاوية، لما يقوم به من مجهود كبير مع الفريق وهو مثال للإداري الناجح الذي يعمل في صمت وقال: سعداء بهذا الفوز، حقق فريق نادي الشارقة لكرة اليد الأهم وافتتح الموسم بكأس السوبر بفضل مجهود لاعبي الفريق وتكاتف وجهود ووقفة إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، ثقتنا في الفريق كبيرة وبكل تأكيد القادم سيكون أفضل وتنتظرنا استحقاقات دولية ومحلية في الفترة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل المتواصل من كل عناصر الفريق.