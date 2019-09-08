«ناصية» و«فجاج» يتصدران تحديات الإيذاع بالوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات موسم سباقات الهجن 2019 - 2020 على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بسباقات فئة الإيذاع لمسافة 5 كلم والتي أقيمت صباح أمس.

وانتزعت «ناصية» لسلطان حمد عميرة الشامسي ناموس أول أشواط الفترة الصباحية، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «فجاج» لمحمد أحمد دواس آل عامر، وفي الشوط الثالث تألقت «الشايبة» لمحمد عتيق زيتون المهيري مع المركز الأول وناموس الشوط، وفي الشوط الرابع فازت «الذيبة» لمحمد سالم المري، وكان ناموس الشوط الخامس من نصيب «الأسد» لمبارك سالم دربش العامري، والشوط السادس ل«طاري» ليعروف سليم الزرعي بناموس، والشوط السابع ل «سما دبي» لمبارك محمد بن نصرة العامري، وفي الشوط الثامن كان «مشاكل» لهناد سيف الرشيدي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، وأهدى «شاهين» مالكه سلطان بن ركاض العامري ناموس الشوط التاسع بعد أن وصل في المركز الأول، وفي الشوط العاشر حلقت «هزر» لمانع سلطان الدرعي مع المركز الأول، وفي الشوط 11 طارت «أريام» لسهيل بالرملي العامري مع المركز الأول، وفي الشوط 12 فاز «منحاف» لسعيد محمد مبارك الخييلي بالمركز الأول، وفي الشوط 13 وصلت «جلمودة» لأحمد راشد المنصوري في المركز الأول، وفي الشوط 14 انتصرت «ابتهاج» لسهيل محمد الكتبي على منافسيها محققة المركز الأول، وفي الشوط 15 حلق «غطرس» لمانع سلطان الدرعي مع المركز الأول، وفي الشوط 16 كان «مروح» لمنصور خليفة الحميري أول الواصلين لخط الختام، وفي الشوط 17 انتزعت «العين» للدودة طبازة العامري المركز الأول، وأهدت «شقرة» مالكها محمد سويد المنصوري ناموس الشوط 18 والمركز الأول، وفي الشوط 19 كسب «درب» لسعيد خليفة الحميري المركز الأول، وفي آخر أشواط فئة «الإيذاع» الشوط 20 كان «محفل» لسلطان علي الكتبي على موعد مع المركز الأول.