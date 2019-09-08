نخبة الخيول العالمية تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة اليوم نحو تحدي نخبة الخيول العالمية الذي يشهده مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا من خلال استضافة المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تواصل جولاتها العالمية بنجاحات مبهرة، ضمن أجندة النسخة السادسة والعشرين التي تقام بالتزامن مع عام التسامح.

يقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على رعاية وزيادة إنتاج الخيل ورفع مستوى التنافس في أهم المهرجانات والسباقات العالمية. ويشرف على تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية اللجنة المنظمة العليا برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الهولندي للخيول العربية.

ويقام سباق الكأس الغالية ضمن مهرجان مضمار دوندخت الذي يتألف من 11 شوطاً، وينطلق في الشوط الثامن لمسافة 2000 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 30 ألف يورو، حيث استطاع السباق أن يحقق تقدماً مهماً على صعيد التطور بالتصنيف الدولي، بعد أن ارتقى من فئة ليستد إلى فئة جروب «3» بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في هولندا وأوروبا.

ويتنافس على اللقب مجموعة مميزة من نخبة الخيول والمرابط العالمية

ويتقدم المشاركين الجواد لايتينج بولت العائد للاند جود واتر لاند «ابن منجز»، وتشرف على تدريبه الهولندية فان دين بوس كارين ويقوده في سباق اليوم الفارس الإيرلندي تاج أوشيه، كما تتواجد في قائمة المرشحين المهرة «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وبقيادة أوين والش، كما ينافس على اللقب المهر خير الشام، ابن داحس الذي يشرف عليه المدرب توما فورسي ويقوده الفارس جيرومي كابري.

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وتضم قائمة المشاركين الجواد البلجيكي «ميسي» ابن داحس والفرس «جان دارك» العائد لفيدو كيرسميكرس، ويشرف المدرب جالي جيرني على تدريبه، كما يقوده الفارس كريستوف دهينيس، بجانب كل من: سومان ابن مجد العرب المملوك لبيانكا فان دير هارست، وبإشراف فان دير هارست وبقيادة ستيفان فرانسوا، والجواد البريطاني فاريتز فهر ابن منجز لفارتيز اربيانز، وبإشراف بيرلي ديوتروم وبقيادة الفارس ديفيد تيرنر، والمهرة فلاينج هاي ابنة داحس والعائدة للاند جود واتر لاند وتشرف على تدريبها الهولندية فان دين بوس كارين وبقيادة الفارسة سارة فيرميرش.

وأكد مطر سهيل اليبهوني أن المشاركة القوية من جانب نخبة الخيول العربية الأوروبية والهولندية التي يشهدها السباق الرابع تترجم مساعي وأهداف رسالة سلسلة سباقاتنا المتواصلة ضمن أجندة النسخة السادسة والعشرين.

وأضاف أن المحطة الهولندية تعد من المحطات المهمة في أجندة سباقاتنا وابتدأت بالتطور من عام لآخر منذ عام 2016 وصولاً لهذه النسخة، معرباً عن فخره بالنجاحات الكبيرة التي حققتها سلسلة سباقات الكأس الغالية بجميع الجولات الماضية وصولاً للجولة الثامنة من أصل 12 محطة، والدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية يعكس الدور الريادي للقيادة الرشيدة وحرصها الكبير على ترسيخ التنمية بمسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي.

من جانبه أعرب فيصل الرحماني عن فخره واعتزازه الكبيرين بالمنجزات الكبيرة التي تحصدها الكأس الغالية على كافة المستويات التنظيمية ونوعية الخيول القوية وأفضل المرابط المشاركة في الحدث بجانب النواحي التسويقية والإعلامية والترويجية لرسالة الإمارات ونهجها الريادي على صعيد ترسيخ العلاقات الاستثنائية مع كافة دول العالم، وتعزيز أطر التعاون بكافة المستويات.

وقال إن الوصول لمحطة هولندا الثامنة من أصل 12 والسادسة أوروبياً بعد المحطات الناجحة السابقة، يترجم المسار المتصاعد لسلسلة المكاسب الكبيرة من كل محطة، بما يعكس سلامة التخطيط الاستراتيجي بخصوص اعتماد أجندة السباقات والدول المعنية للوصول لها لدعم خطط الارتقاء بالخيل العربي وتشجيعهم على رعايته عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة لتجسيد التفاعل والتطور بسباقات الخيول العربية.