لوف: لعبنا بعيداً عن مستوانا الفني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر المدرب يواكيم لوف، أن منتخب بلاده ألمانيا قدم أداء بعيداً عن مستواه في المباراة ضد ضيفه الهولندي، التي انتهت بخسارته 2-4، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وكانت هولندا، سقطت على أرضها 2-3 أمام ألمانيا في مارس الماضي، قبل أن تعيد اعتبارها بطريقة مماثلة أمس الأول، في هامبورغ وتنعش آمالها في التأهل إلى النهائيات القارية العام المقبل، علماً بأن المنتخب «البرتقالي»، غاب عن آخر بطولتين كبيرتين في أوروبا عام 2016 وفي مونديال روسيا 2018.

وخاض المنتخب الألماني، الذي شهد ضم وجوه شابة في الأشهر الأخيرة خلفاً للرعيل القديم بعد الخروج المذل من الدور الأول للمونديال الروسي وفقدان اللقب الألماني في مونديال البرازيل 2014، لاعبين عدة منهم: يوليان دراكسلر والجناح لوروا سانيه وليون غوريتسكا بداعي الإصابة.

وقال لوف بعد المباراة: «لقد خاب أملنا من النتيجة، لكنها منطقية، هولندا كانت المنتخب الأفضل. لقد لعبنا دون مستوانا الفني، أضعنا العديد من الكرات، ولم نبنِ الهجمات والتمريرات كما كنا نرغب. سمح هذا لهولندا بتطوير أدائها والضغط علينا».

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وأضاف: «لاعبو المنتخب الهولندي بإشراف المدرب رونالد كومان، يلعبون مع بعضهم البعض منذ عامين أو ثلاثة تحركاتهم التلقائية أفضل منا، ورأينا أن بعض الأمور لدينا لم تجرِ كما يجب».

ومن جهته، قال شوله مدافع بايرن ميونيخ: «إن منتخب بلاده، ظهر بصورة هزيلة في الشوط الأول، حصلنا عل نسبة ضئيلة من الاستحواذ وهذا ليس طموحنا بطبيعة الحال. يتعين علينا أن نتعلم من هذه المباراة السيئة».

وكان لسان حال زميله في الفريق البافاري وصاحب الهدف غنابري مماثلاً بقوله: «لقد استقبلت شباكنا أهدافاً سهلة للغاية، لاسيما هدف التقدم 3-2، لقد كان هدية من قبلنا. يجب ألا يحصل هذا الأمر».

وفي المقابل، رأى كومان، أن الألمان كانوا متعبين أكثر في الشوط الثاني، ولم يكونوا جيدين بقدر ما كانوا في الشوط الأول، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء وهذا ما يبرر افتتاح المنتخب الألماني التسجيل، لكننا ببساطة قمنا بعمل أكبر من أجل البحث عن الفوز.

وتواجه هولندا مضيفتها أستونيا في المجموعة ذاتها، وتتصدر إيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من أربع مباريات)، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الألماني الذي خاض أيضاً أربع مباريات، بينما تحتل هولندا حالياً المركز الثالث مع ست نقاط من ثلاث مباريات، أمام بيلاروسيا (ثلاث نقاط من خمس مباريات)، و أستونيا صاحبة المركز الأخير بأربع هزائم في أربع مباريات.