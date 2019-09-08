رازوفيتش يتحفظ على الأجنبي الرابع

أضاع فريقا الظفرة وخورفكان نقطتين ثمينتين بالتعادل السلبي الذي سيطر على المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

كان الظفرة الطرف الأفضل على مدار الشوطين ولكن أفضلية صاحب الأرض لم تمكنه من الوصول لشباك خورفكان وخطف النقاط الثلاث، نظراً لغياب اللمسة الأخيرة وقدرة دفاعات المنافسين على حماية مرماهم.

وفي المقابل أدى «النسور» مباراة جيدة ولكنه لم يهاجم كثيراً وحصل على فرصة ثمينة في نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء أضاعها البرازيلي بسمارك بغرابة وسدد الكرة فوق المرمى، وبالتالي تؤكد مجريات المباراة أن التعادل كان منصفاً للطرفين عطفاً على مجريات اللقاء.

واعترف الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لنادي الظفرة، بأن أداء فريقه أمام خورفكان لم يكن في المستوى المتوقع وأن الظفرة كان محظوظاً في نهاية الشوط الأول بضياع ركلة جزاء لمصلحة خورفكان وأكد أن الظفرة افتقد التركيز واللمسة الأخيرة مشيراً إلى أنه سيعمل على علاج ذلك مستقبلاً.

Advertisements

وعن تباين أداء الظفرة بين لقائه السابق وهذا اللقاء قال إن كرة القدم هكذا ويمكن أن ترتكب فيها الأخطاء مبيناً أن الفريق الضيف كان منظماً من خلال اللقاء وأدى بشكل جيد.

وتحفظ المدرب الصربي في الإجابة على هوية الأجنبي الرابع لفريقه مشيراً أن كل شيء سوف يعلن في وقته.

من جانبه قال البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لنادي خورفكان: إن درجات الحرارة العالية أثرت في فريقه الذي توقع ضغطاً أكثر من جانب الظفرة ولكن مع استمرارية اللقاء تحسن أداء فريقه الذي أضاع ضربة جزاء، ودافع عن البرازيلي بسمارك الذي أضاع فرصة الفوز مبيناً أن اللاعب قدم إلى المعسكر متأخراً، وبالتالي فإنه غير جاهز ولكنه مع بداية الدوري سوف يكون جاهزاً بنسبة 90%.

وأكد كاميلي أن أداء الفريقين بصورة عامة كان متكافئاً وأن التعادل نتيجة عادلة وأوضح أن هدف فريقه الأول هو البقاء مع المحترفين مضيفاً أنه يعرف صعوبة الدوري وسيعمل على معالجة أخطاء الفريق. وأكد المدرب البرازيلي أهمية مباريات كأس الخليج العربي في إعداد الفريق وكشف سلبياته وزيادة الانسجام لفريقه الصاعد حديثاً وتحسر كاميلي على فقدانه للاعبين علي حسين والمازمي بسبب الرباط الصليبي وقال إن أحمد الحفيتي يعوض أحدهما بينما يسعى الفريق إلى ضم لاعب محور.