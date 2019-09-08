ورشة طبية للجراحة بالمناظير لعلاج الرياضيين في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت دبي ورشة طبية للجراحة بالمناظير، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط؛ من أجل إعداد وتدريب الأجهزة الطبية على أحدث التقنيات الجراحية في العالم.

وتندرج الورشة الطبية في إطار تأمين الخبرات التي تخدم الرياضيين في الدولة خاصة، وفي الشرق الأوسط عامة؛ وذلك من أجل تقليص فترة الغياب عن الملاعب بالنسبة للرياضيين.

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حضر الورشة حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وسامي القمزي رئيس مجموعة القرهود الطبية.

وشهدت الورشة التي أقيمت بالتعاون بين الجمعية الأمريكية للجراحة بالمناظير، ومركز الفيفا الطبي، ومركز العظام المتميز بدبي، والجمعية الإماراتية لطب العظام، مشاركة واسعة من الجراحين المختصين من داخل الدولة، ودول المنطقة، وتم قبول 121 جراحاً من أصحاب الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، من بين أكثر من 300 طلب مشاركة. وتم التدريب على أحدث أساليب الجراحة بالمنظار بإشراف الدكتور الأمريكي مارك هوتشينسون رئيس جراحي العظام والطب الرياضي بشيكاغو؛ وذلك ضمن النشاط السنوي الذي تقيمه الجمعية الأمريكية للجراحة بالمناظير في شمال أمريكا سنوياً على أحدث الأساليب العلاجية في إصابات المفاصل لدى كبار السن والرياضين، والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية الجديدة؛ لتقليص مدة الجراحة، والعودة بسرعة إلى النشاط الرياضي.

وأكد حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، أن الطب الرياضي في الإمارات بلغ مراحل متطورة؛ بفضل وجود اختصاصيين في هذا المجال سواء بالمستشفيات أو المراكز الطبية الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي الذي استضافته دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، يعد فرصة للاطلاع على المزيد من التطورات العالمية الحديثة، والتي يجب مواكبتها والاستفادة منها، حرصاً على أن ينعكس ذلك على القطاع الرياضي بشكل عام. وقال إن التجهيزات الطبية لدى الاتحادات والأندية الرياضية بالدولة على درجة عالية من التطور.