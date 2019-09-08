شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاحد 8/ 9/ 2019 بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مساء اليوم الاحد، مواجهة الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر بالنسخة 87 والذى يقام باستاد برج العرب فى الاسكندرية وبحضور 20 ألف متفرج.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى النهائى

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب.

طريق الزمالك لنهائى الكأس

تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ ، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ، فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

طريق بيراميدز لنهائى الكأس

في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فى دور الثمانية ، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا.