شكرا لقرائتكم خبر عن حجز لاعبة منتخب ناشئات طائرة "بيرو" في المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تكفل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، بتكاليف علاج أحدى لاعبات المنتخب البيروفي، في أحد المستشفيات، على هامش مشاركة منتخب بلادها في منافسات بطولة العالم للناشئات، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه أكد نصر شعبان مدير البطولة ، أن اللاعبة تعاني مشاكل صحية جاءت بها إلى مصر، وأن الاتحاد تكفل بتكاليف العلاج، خاصة وأن المستشفى قررت حجز اللاعبة تحت المتابعة لمدة 24 ساعة للإطمئنان على حالتها الصحية بشكل كامل.

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وأضاف "شعبان"، أن اللاعبة حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير واقتربت من التماثل للشفاء الكامل، وأن الهدف الأول للاتحاد المصري ومسئوليه، هو الحفاظ على سلامة جميع اللاعبات والوفود المشاركة.

ويلعب منتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات اليابان وبلغاريا وتركيا والكونغو.