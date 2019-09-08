شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأهلى: تعرضت للظلم فى المنتخب أثناء قيادة حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حسام عاشور نجم النادى الأهلى أنه تعرض للتجاهل والظلم فى المنتخب الوطنى خاصة الفترة التى كان يقود فيها حسن شحاتة الفراعنة.

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أنه شعر بأنه غير مرغوب فيه فى المنتخب الوطنى رغم أنه كان فى أفضل حالاته الفنية.

وأكد عاشور أنه لا يعرف سر استبعاده الدائم من المنتخب رغم أنه يملك باسبور مصرى، موضحا أنه عانى كثير من التجاهل فى المنتخب لكنه لم يرغب أن يفرض نفسه على أحد.

قال حسام عاشور قائد النادى ألأهلى أنه تلقى عروض كثيرة للغاية خلال السنوات التى قضاها فى القلعة الحمراء لكنه كان يرفضها دون تردد. وقال عاشور أنه لم يساوم الأهلى بسبب العروض التى تلقاها ولم يزايد لرفع راتبه، لآنه كان يعشق الأهلى وكان يوقع على بياض دون تردد. Advertisements وأكد عاشور أنه يعشق النادى الأهلى ولم يتخيل أنه يمكن أن يرتدى قميص فريق آخر، متنيا أن يستمر فى النادى حتى نهاية رحلته الكروية.

أعتبر حسام عاشور أن على معلول ظهير أيسر الفريق أفضل لاعب فى الدورى المصرى الموسم الماضى بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه وأهدافه وتمريراته الحاسمة . وأجرى معلول مداخلة مع قناة الأهلى تحدث فيها عن أهمية حسام عاشور مع النادى الأهلى والدور المؤثر الذى يقدمه. وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أن على معلول أفضل ظهير أيسر فى تونس وأن استبعاده من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة كانت علامة استفهام كبيرة بالنسبة لكل المتابعين.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).