شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعداداً لودية الشرق للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأحد فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج تدريباته استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس السبت بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ودياً مساء الجمعة .

واستقر الجهاز الفنى للإسماعيلى على ملاقاة فريق الشرق للتأمين ودياً غداً الاثنين على استاد الإسماعيلية فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى.

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 المقرر لها الجمعة المقبلة، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.