شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نهاية عمليات الفرز فى عمومية الزمالك وحصر الأصوات لإعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء التى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس، فيما تُجرى اللجنة حصر الأصوات تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية.

وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك على مدار يومى الخميس والجمعة، فيما يُعد اليوم السبت هو الختامى لأعمال الجمعية العمومية، للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

Advertisements

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.