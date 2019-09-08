شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: المنتخب الأولمبى "جامد" ويمثل القوام الأساسى للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأولمبى، عن سعادته بتحقيق الفوز على نظيره السعودى بنتيجة 4/1 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السويس، استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر.

أضاف طاهر، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن المنتخب الأولمبى يضم عدد كبير من اللاعبين المميزون، واصفه بـ"الفريق الجامد" مشيرًا إلى أن هذا المنتخب يعد القوام الأساسى للمنتخب الأول.

وناشد مهاجم المنتخب الأولمبى والمقاولون العرب، الجماهير بالتواجد بكثافة فى المباراة الودية الثانية أمام المنتخب السعودى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، من أجل مؤازرتهم والشد من أزرهم خلال اللقاء.