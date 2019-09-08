فيديو.. أحمد الجندى أفضل لاعب ناشئ لعام 2019 فى الخماسى الحديث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث بجائزة أفضل لاعب ناشئ لعام 2019 للعام الثاني علي التوالي. بعد التصويت الذى أعلنه الاتحاد الدولى للخماسي الحديث منذ خمسة أيام لترشيح أحمد الجندى بالفوز بجازة أفضل لاعب للرجال وأفضل لاعب ناشئ لعام 2019. Advertisements كما فاز الاتحاد المصري للخماسي بالمركز الثاني بعد روسيا كافضل اتحاد لعام 2019.

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