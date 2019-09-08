محمد رمضان صانع ألعاب مصر المقاصة يتنازل عن رقم 14 لأيمن حفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنازل محمد رمضان صانع ألعاب مصر المقاصة عن رقم 14 والذى كان يرتديه منذ قدومه للفريق الفيومى إلى أيمن حفنى القادم من الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الحالى. كان مصر المقاصة قد تعاقدوا مع أيمن حفنى قادما من الزمالك مقابل 3 ملايين جنيه، وقد تنازل محمد رمضان عن رقمه للحاوى الذى رحل عن القلعة البيضاء أملا فى المشاركة بشكل أساسى مع المقاصة.

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