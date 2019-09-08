شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: حسام عاشور مريح جدا فى الملعب وبيفرض نفسه على أى مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق إن حسام عاشور لاعب يملك مقومات فنية تفرضه على جميع المدربين المحليين والأجانب وهذا سبب من أسباب استمراره على نفس المستوى لسنوات طويلة.

وقال شوقى فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، ان عاشور مثال للالتزام داخل الملعب وخارجه وأن ما وصل إليه لم يأت من فراغ، ولديه خبرات يمكن أن يستفيد بها جميع اللاعبين فى الفريق.

وأضاف شوقى: "عاشور مريح جدًا فى الملعب، لكنه كان قليل الكلام وهذا ما كان يضايقنى فى شخصيته، لكنه على المستوى الفنى لديه ذكاء ملعب وتحركات شديدة الأهمية".

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ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).

وتابع حسام عاشور: " أن أهم صفات لاعب الوسط أن يستمع لتعليمات المدرب، لأن المدرب أعلم بتفاصيل المباراة ومتطلباتها وبالتالى يمنحك تعليمات هى أفضل توظيف للاعب على أرضية الملعب".

وقال عاشور فى تصريحات لقناة الأهلى مساء الجمعة، أن لاعب الوسط مطلوب منه جهد كبير عكس أى لاعب يلعب فى مركز آخر، موضحا أن الوصول للفريق الأول واللعب اساسيا هو أمر سهل لكن الحفاظ على هذا أمر صعب جدا.

وأضاف نجم الأهلى أنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وبالتالى فوسيلة التواصل الوحيدة معه هو الهاتف.