شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: حسام عاشور تاريخ كبير وسعيد بالتواجد معه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، إن حسام عاشور تاريخ كبير يضاف للنادى الأهلى والكرة المصرية، وأنه سعيد بالتواجد مع لاعب بقيمة عاشور فى القلعة الحمراء.

وأضاف وليد سليمان فى تصريحات لقناة الأهلى مساء اليوم، أن أرقام عاشور المحلية والأفريقية أشياء تدعو للفخر، موضحا أنه قائد لا يفرض سطوته على زملائه، وأنه أحيانا يضغط على نفسه لكى لا يُغضب أحد من الفريق.

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وأوضح أن عاشور حجر أساسى فى النادى الأهلى، ووجوده كقائد للفريق بات أمر كلاسيكى بدليل وجوده كلاعب أساسى مع المدربين الأجانب، وهم مدربون لا يعرفون المجاملات.

ويعتبر حسام عاشور قائد تاريخى للنادى الأهلى حيث حصد فى مجمل مسيرته مع القلعة الحمراء 33 بطولة هى (12 دوري عام، 3 كؤوس مصر، 7 سوبر مصر، 5 دوري أبطال إفريقيا، 7 سوبر إفريقي، ولقب وحيد لكأس كونفدرالية).