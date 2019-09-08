طولان: طريقة لعب "أفشة" تذكرني بالبلجيكي هازارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حلمي طولان، المدير الفني لسموحة، أن الفرق الكبيرة لا تتأثر بشكل كبير برحيل لاعب مهما كان اهميته وسط المجموعة، في إشارة لمدى تأثير رحيل عبد الله السعيد عن النادي الأهلي.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد:" لا يوجد لاعب يكون له تأثير قوي على مسيرة فريق وخصوصًا الأندية الكبيرة".

وأضاف:" الكرة حاليا تعتمد على الأداء الجماعي ولا تعتمد على لاعب فقط في الملعب، فأي لاعب يكون له دور وليس هو العامل الأساسي في استمرار قوة الفريق".

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وأوضح، أن أي لاعب يعد كـ"ترس" إلى جانب المنظومة، لافتا أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بدور عبد الله السعيد بعد رحيله.

وتابع:" يوجد في الأهلي بعض اللاعبين المميزين يمكنهم تعويض غياب السعيد كصالح جمعة، أو ناصر ماهر الذي انتقل إلى سموحة خلال الفترة الماضية".

وأتم طولان تصريحاته:" محمد مجدي أفشة أيضا لاعب جيد فهو هازارد الكرة المصرية، وأحب طريقة لبعه وقريب من اسلوب لعب البلجيكي هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني".