النشرة الرياضية.. ناشئات مصر تتأهل لدور الـ16 بمونديال الطائرة..ومصري ضمن التشكيل المثالي لأساطير أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 7 سبتمبر.

ناشئات مصر تتأهل لدور الـ16 بمونديال الطائرة

تلقى منتخب الناشئات الهزيمة الأولى له في مونديال الطائرة بعد الخسارة أمام الصين ضمن مباريات الجولة الثالثة في منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0-3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

مصري ضمن التشكيل المثالي لأساطير أفريقيا بعد اعتزال إيتو

اختارت صحيفة "صن" الانجليزية، محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر ضمن التشكيل التاريخي لأساطير أفريقيا بعد اعتزال الكاميروني صامويل إيتو.

تقليص عدد الأندية.. اتحاد الكرة يعلن مجموعات دوري الدرجة الثانية

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن نظام دوري الدرجة الثانية في مصر خلال الموسم المقبل، والذي يتكون من ثلاث مجموعات تتكون كل واحدة منهم من 12 فريق.

في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يصدر 3 تحذيرات للجماهير قبل نهائي كأس مصر

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اصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بيانا رسميًا، بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

رضا البلتاجي مراقبًا للحكام في نهائي كأس مصر

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكابتن رضا البلتاجي مراقبا للحكام في مباراة نهائي كأس مصر التي تقام غدا بستاد برج العرب بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

مران الأهلي.. ربيعة يُكمل التأهيل.. ومحمود وحيد ينتظم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

مصر الأوليمبي يهزم السعودية برباعية في لقاء ودي

فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في إطار الاستعداد لخوض البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أبو القاسم يحرز فضية جهاز الحلق في كأس العالم للجمباز

حقق علي أبو القاسم لاعب المنتخب الوطني للحمباز انجازا عالميا جديدا باحتلاله المركز الثاني وفتتويجه بالميدالية الفضية، خلال مشاركته اليوم في كأس العالم للجمباز المقامة حاليا بالمجر.