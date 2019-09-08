أحمد الجندي يحصد جائزة أفضل لاعب بالخماسي الحديث لهذا العام

فاز احمد الجندي بجائزة أفضل لاعب ناشئ لعام ٢٠١٩ وذلك للعام الثاني علي التوالي بعد التصويت الذى اعلنه الاتحاد الدولى للخماسي الحديث منذ خمسة ايام لترشيح احمد الجندى بالفوز بجازة افضل لاعب للرجال وافضل لاعب ناشئ لعام ٢٠١٩ . الاتحاد الدولى للخماسي الحديث منذ خمسة ايام لترشيح احمد الجندى بالفوز بجازة افضل لاعب للرجال وافضل لاعب ناشئ لعام ٢٠١٩ . هذا وقد فاز الاتحاد المصري للخماسي بالمركز الثاني بعد روسيا كافضل اتحاد لعام ٢٠١٩.

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