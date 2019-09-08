فيديو| الجونة يهزم المقاصة بهدف مجدي في افتتاح الدورة الرباعية

حقق نادي الجونة الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد مجدي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الجونة بافتتاح دورة الجونة التحضيرية استعدادًا

للموسم الجديد.جاء هدف الفوز للجونة عن طريق أحمد مجدي في الشوط الثاني.

ووقع اختيار اللجنة الفنية على محمد إبراهيم، لاعب

مصر المقاصة، لينال جائزة رجل المباراة.بهذا الفوز ينتظر فريق الجونة الفائز من مواجهة الغد بين أسوان وحرس الحدود في المباراة النهائية، فيما يلعب مصر المقاصة مع الخاسر من مباراة الغد على المركز الثالث للدورة.