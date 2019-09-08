حبيب نورمحمدوف يهزم الأمريكي داستن بوارييه ويحتفظ بلقب حزام منظمة "UFC"

حصل الروسي الداغستاني حبيب نورمحمدوف على بطولة العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة بعد أن تغلب على نظيره الأمريكي داستن بوارييه، بالبطولة التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأجبر نورمحمدوف نظيره الأمريكي على الاستسلام بمنتصف الجولة الثالثة من

المباراة، التي جمعتهما ضمن دورة "UFC 242".

حبيب نورمحمدوف بهذا التتويج حقق انتصاره الثامن والعشرين خلال مسيرته الاحترافية دون أن يتلق أي هزيمة.

وبذلك حافظ نورمحمدوف على لقب لطل

العالم للوزن الخفيف للمرة الثانية على التالي، بعد أن انتزع اللقب العام الماضي من النرويجي كونور ماكغريغور بعد مباراة دامية.

وتعتبر هذه أول بطولة يشارك بها المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف منذ أن أوقفه الاتحاد الدولي للمصارعة لتسعة أشهر، وذلك بعد الشجار الذي نشب بينه وبين النرويجي كونور ماكغريغور.