فرنسا تهزم ألبانيا وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا

حقق منتخب فرنسا فوزًا عريضًا على نظيره الألباني بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل أهداف المنتخب الفرنسي كل

من كينجيسلي كومان في الدقيقتين 8، 68، ثم عزز أوليفيه جيرو وجوناثان إيكونتي في الدقيقتين 27، 85.

فيما سجل سكول سيكاليتش هدف منتخب

ألبانيا الوحيد في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع منتخبي تركيا وآيسلندا، فيما تحتل ألبانيا المركز الرابع بالترتيب برصيد ست نقاط.