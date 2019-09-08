البرتغال تُسقط صربيا برباعية بتصفيات يورو 2020

اقتنص منتخب البرتغال فوزًا صعبًا أمام نظيره الصربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض الأخير، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو

2020".

سجل أهداف المنتخب البرتغالي كل من ، ويليام كارفالو وجونزالو جوديوس، كرستيانو رونالدو وبيرناردو سيلفا في الدقائق 42، 58، 80، 86 على الترتيب.

بينما سجل هدفي المنتخب الصربي كل من نيكولا ميلنكوفيتش وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 68، 85.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال بهذه النتيجة صعد إلى وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد خمسة نقاط، فيما توقف منتخب صربيا عند النقطة الرابعة محتلًا المركز الرابع بالترتيب.