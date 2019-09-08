بالصور .. افتتاح الفرع السادس لوادى دجلة بحفل ضخم لحماقي

افتتحت شركة أندية وادى دجلة اليوم السبت، أحدث إضافة لمجموعة أنديتها الخمسة، ليصبح النادي الأول لها بمحافظة الإسكندرية، بحفل ضخم أحياه النجم محمد حماقي، وسط حضور ضخم من الأعضاء.

ويضم النادي العديد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية مثل؛ كرة القدم، والاسكواش، والتنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة،

والجمباز الفني والإيقاعي والعام، ورياضة الجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والسباحة، والباليه، والزومبا، والايروبكس.

وصرح طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، بأن هذا النادى سيكون سادس أنديتنا، فنحن نسعى لنشر الرياضة في مصر بشكل كبير لجذب

العديد من الشباب وممارسي الألعاب الرياضية من خلال تنوع الألعاب والأنشطة الرياضية التي نقدمها.

وأضاف راشد أن وادي دجلة يحرص على تنشئة وتربية أبناء ، مصر في بيئة صحية ومجتمعات متعددة لممارسة الرياضة بجانب توفير الجانب الاجتماعي والترفيهي، بالإضافة إلى أن النادي يقدم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات الجميع، حيث يتم مراعاة المساحات الخضراء وتخصيص مساحات آمنة للأطفال بجميع فروعه.

Advertisements