اللجنة المشرفة على عمومية النادي تبدأ حصر وفرز الأعداد

بدأت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية لنادي الزمالك في حصر وفرز الأعداد التي شاركت من أعضاء النادي في العمومية العادية للتصويت علي الميزانية والانتخابات التكميلية. وشهد اليوم السبت إقبالا من اعضاء الجميعة العمومية للنادي، من أجل التصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي: أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية. الميزانية والانتخابات التكميلية. وشهد اليوم السبت إقبالا من اعضاء الجميعة العمومية للنادي، من أجل التصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي التي ترشح لها الدكتور أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي: أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.

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