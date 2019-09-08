غلق باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك وسط حضور مكثف

أغلق باب التسجيل والتصويت بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثالث والأخير من الانعقاد بحضور مكثف من قبل الأعضاء، حيث شهدت الأيام الثلاثة إقبالا كبيرا من نجوم الرياضة والمجتمع للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي

التي ترشح لها أشرف زكي على منصب أمين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.

وبدأت عملية التصويت اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة

صباحا واستمرت حتى العاشرة مساء، حيث من المقرر أن يتم فرز أصوات اللجان من قبل مسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. ويعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع أعضاء الجمعية العمومية في صالة محمد حسن حلمي، من أجل مناقشة جدول الأعمال، وتقديم الأعضاء للاقتراحات خلال الفترة القادمة.