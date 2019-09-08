إنجلترا تكتسح بلغاريا برباعية في تصفيات "يورو 2020"

اكتسح المنتخب الإنجليزي، السبت، ضيفه البلغاري برباعية نظيفة في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



كان منتخب كوسوفو فاز في وقت سابق اليوم على التشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن كوسوفو، يليه التشيك برصيد 6 نقاط، فبلغاريا برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الجبل الأسود.



وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله هاري كين في الدقيقة 24.



وأضاف كين الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده من ضربة جزاء في الدقيقة 49، ونجح رحيم سترلينج في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 55.



وجاءت الدقيقة 73 لتشهد تسجيل كين الهدف الثالث له والرابع لمنتخب بلاده من ضربة جزاء.

المصدر: الاناضول

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