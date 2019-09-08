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رياضة | تركي آل الشيخ للفائز بالسيارة "مبروك تستاهل"

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هنأ المستشار تركي آل الشبخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ورئيس نادي ألميريا، الشاب محمد سامي الفائز بمسابقة التوقع بمباراة الفريق أمام نادي مالاجا الإسباني في دوري الدرجة الثانية وكانت الجائز عبارة عن سيارة موديل 2019.

وكتب آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " مبروك تستاهل" أعلى صور الشاب الذي تسلم السيارة منذ قليل. 

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وفاز نادي ألميريا على نظيره مالاجا بهدف دون مقابل، سجله اللاعب سيكو كاساما ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في منافسات دوري الدرجة الثانية الاسباني.

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ويحتل نادي ألميريا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد مالاجا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين

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