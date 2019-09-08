رياضة | بارتوميو يصدم جماهير برشلونة بخصوص صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يصدم جماهير برشلونة بخصوص صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت الصحف الإسبانية، تصريحات على لسان رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، والتي أكدت فيها عن كون إدارة برشلونة كانت حريصة للتعاقد مع جناح باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في الصيف الماضي، ولكن بسبب بعض الخلافات المادية مع إدارة النادي الباريسي قد تعطلت الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وقال بارتوميو بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، وإمكانية إنتقاله إلى نادي برشلونة في الشتاء القادم: "لا يمكن بأن نوقع مع لاعب بحجم نيمار دا سيلفا في الشتاء المقبل، الأمر يعد مستحيل، هذه الصفقات من الصعب أن تحدث في ميركاتو الشتاء، نحتاج إلى وقت طويل للتفاوض، وهذا غير متوفر في ميركاتو يناير".

وأشار بارتوميو، بأن إدارة باريس سان جيرمان يريد مبلغ خيالي للتنازل عن خدمات نيمار دا سيلفا، ولكن إدارة برشلونة ترى بأن مازال هناك فرصة للتفاوض حول ذلك خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وتحدث رئيس النادي الكتالوني عن هذا الأمر قائلًا: "يجب أن يعلم الجميع، أن نيمار ليس ضمن خططنا في يناير، إنه لاعب في باريس سان جيرمان الآن، ولا يمكننا التكهن بما سيحدث في المستيقبل، ولكن في النهاية يجب علينا إحترام كون اللاعب الآن في فريق آخر، ولا يمكننا الحديث عنه".

ونفى بارتوميو، بأن يكون ليونيل ميسي يتدخل في عمل الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، أو لجان التعاقدات، مشددًا على كون برشلونة نادي عريق، ولديه تقاليد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بأن يكون هناك شخص واحد يهيمن على هذه المؤسسة الكبيرة