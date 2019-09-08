رياضة | عاجل - اندريسكو تقهر سيرينا ويليامز وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - اندريسكو تقهر سيرينا ويليامز وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت الكندية بيانكا فانيسا اندريسكو بأول لقب جراند سلام في تاريخها، بعد فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، على حساب المصنفة الأولى الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين دون رد.

وحسمت اندريسكو المجموعة الأولي لصالحها بنتيجة 6 - 3، ثم فازت في المجموعة الثانية بنتيجة 6 - 1 لتتمكن من حصد أول لقب جراند سلام في تاريخها.

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بيانكا أندريسكو من مواليد 16 يونيو 2000 في ميسيساغا هي لاعبة كرة مضرب كندية بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 2017 تلعب باليد اليمنى وتحتل حالياً المرتبة رقم. 25 (يوليو 1, 2019) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 22 في سنة 2019. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان المركز الـ 148 في سنة 2017.

وقدمت أندريسكو بطولة رائعة منذ بداية البطولة حتي التتويج باللقب على حساب سيرينا ويليامز.