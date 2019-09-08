رياضة | بقيادة رونالدو.. البرتغال تسحق صربيا بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة رونالدو.. البرتغال تسحق صربيا بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال لتحقيق الفوز على صربيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين وتبادل الفريقين السيطرة على أحداثها، إلا أن الغلبة كانت لصالح رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

افتتح المنتخب البرتغالي التسجيل عبر لاعب الوسط ويليام كارفاليو بهدف للبرتغال في الدقيقة 42 ثم أضاف جونكالو جويديس الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 59 وردت صربيا بهدف في الدقيقة 68 عن طريق نيكولا ميلينكوفيتش.

وسجل القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 80 ثم أحرز أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 85 قبل أن يسجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع للبرتغال.

ورفع منتخب البرتغال بطل أوروبا رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي خاضت خمس مباريات فيما توقف رصيد صربيا عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وجاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي ثلاث دقائق من البداية عندما انفرد دوسان تاديتش بالمرمى البرتغالي تماما ولكن الحارس روي باتريسيو أنقذ الموقف بثبات.

وكان بمقدور كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تهديد المرمى الصربي تماما عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد ضربة رأسية بدون عنوان.

وكاد فيليب كوستيتش أن يفتتح التسجيل لصربيا في الدقيقة 26 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك البرتغالية.

وضاعت اخطر فرصة للفريق الصربي في الدقيقة 37 عندما ارسل داركو لازوفيتش عرضية رائعة إلى دوسان تاديتش داخل منطقة الجزاء ليسدد هداف أياكس أمستردام كرة قوية زاحفة لكنها مرت مباشرة بجوار المرمى البرتغالي.

وعلى عكس سير اللعب تماما تقدم ويليام كارفاليو بهدف للبرتغال قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من برونو فيرنانديز أخطأ الحارس ماركو ديميتروفيك والمدافع نيكولا ميلينكوفيتش في التعامل معها لتسقط الكرة أمام كارفاليو الذي سدد بكل سهولة في الشباك.

Advertisements

ومرت اللحظات الأخيرة دون أن تشهد جديدة لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كاد كريستيانو رونالدو أن يحرز الهدف الثاني للبرتغال بتسديدة رائعة لكنها مرت بمحاذاة المرمى الصربي تماما.

وعاد رونالدو وهدد المرمى الصربي بفرصة محققة في الدقيقة 50 عبر ضربة حرة من مسافة 35 ياردة نفذها نجم يوفنتوس بشكل رائع لكن الكرة علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

ورد منتخب صربيا بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة صاروخية من لوكا ميليفوجيفيتش لتمر الكرة مباشرة بجوار المرمى البرتغالي.

وجاءت الدقيقة 59 لتشهد الهدف الثاني للبرتغال بواسطة جونكالو جويديس بعد هجمة منظمة انتهت عند جويديس الذي تلاعب بالدفاع الصربي وسدد كرة قوية في الشباك.

ورد منتخب صربيا بهدف في الدقيقة 68 عن طريق نيكولا ميلينكوفيتش بضربة رأس رائعة مستغلا ضربة ركنية من الناحية اليمنى.

وبعد دقيقة واحدة فقط كاد البديل ادم لياييتش أن يدرك التعادل لصربيا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن روي باتريسيو أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

ووضع رونالدو بصمته وسجل الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 80 بعد تمريرة بينية من بيرناردو سيلفا وضعت نجم يوفنتوس في مواجهة الحارس الصربي ليسدد بكل سهولة في الشباك.

وقبل خمس دقائق من النهاية أحرز ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصربيا بعدما تلقى تمريرة رائعة من تاديتش قابلها بتسديدة صاروخية في الشباك.

وتكفل بيرناردو سيلفا بتسجيل الهدف الرابع للبرتغال في الدقيقة 86 إثر تمريرة ذكية من رافاييل جيريرو قابلها صانع لعب مانشستر سيتي بتسديدة ذكية في الشباك.