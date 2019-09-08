رياضة | الفائز بجائزة بسيارة "تويوتا" يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفائز بجائزة بسيارة "تويوتا" يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد سامي، الفائز بسيارة تويوتا موديل 2019، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا ومالاجا، رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني.

وشكر محمد تركي عبر فيديو قائلًا: "الحمد لله على ما كتب وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الجائزة".

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وأضاف: "أتمنى للجميع المشاركة في المسابقة، وأتمنى لنادي ألميريا التوفيق دائمًا".

وحقق ألميريا حقق فوزًا غاليًا على ملقا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للدرجة الثالثة، ورفع ألميريا رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثاني.