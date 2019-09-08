رياضة | أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخطط لخطف بديل ميسي من ريال مدريد وصدمتان في برشلونة بسبب بارتوميو وانشقاق بين نجوم البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخطط لخطف بديل ميسي من ريال مدريد وصدمتان في برشلونة بسبب بارتوميو وانشقاق بين نجوم البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 7 - 9 - 2019:-

صفقة القرن تتسبب في شقاق بغرفة ملابس برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإنشقاقات في غرفة ملابس نادي برشلونة الإسباني، بشأن تعاقد البارسا مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الآن الخوف من وجود انقسام في غرفة ملابس البارسا، بين المؤيدين للتوقيع مع نيمار، والمعارضين لذلك (وهم رفاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان).

ومن ثم أشارت الصحيفة إلى أنه يجب على كباتن البلاوجرانا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، اتخاذ اجراء فعال لمنع حدوث الخلافات في غرفة الملابس، التي كانت في وقت سابق متحدة، وعلاقته رائعة مع المدرب إرنيستو فالفيردي.

وبحسب ما أضافته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضحت "سبورت" أن مسؤولي النادي الكتالوني تفاوضوا مع نادي العاصمة الفرنسية، للتعاقد مع نيمار خلال انتقالات الصيف، لكن لم تحسم الصفقة بنجاح.

خط هجوم برشلونة يتسبب في أزمة كبيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني يشعر بكثير من القلق، بسبب نقصان عدد المهاجمين في الفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك موسم آخر سيدخله البارسا ولديه مهاجم تسعة واحد فقط، وهو الأوروجوياني لويس سورايز، مثل الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي أنطوان جريزمان يمكنه اللعب في هذا المركز (رأس حربة)، ولكن هذا استثناء في حالة الطوارئ وليس قاعدة اساسية.

ومن الجدير بالذكر ان الفحوصات الطبية، السابقة للاعب الأوروجوياني، قد أوضحت أن لويس سواريز يعاني من إصابة في "ربلة الساق اليمنى" وذلك بعدما خضع لاختبار طبي عقب مواجهة البارسا وأتلتيك بيلباو في افتتاحية الليجا.

وكان برشلونة قد فقد خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال افتتاح الفريق لمشواره بالدوري الإسباني لموسم 2019/2020 بسبب الإصابة.

بارتوميو: سنتعاقد مع نيمار في هذه الحالة فقط لا غير!

علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، على مصير صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي فشل النادي الكتالوني في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة نادي برشلونة الرسمية: " سنقيم عملية نيمار للصيف المقبل، عند التخطيط لذلك، ولكن هذا يتوقف على قبول باريس سان جيرمان التفاوض مرة أخرى".

وأكد "بارتوميو" أنه لا يوجد نية لدخول برشلونة في مفاوضات جديدة للتعاقد مع "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، مؤكدًا أنه يمكن التفكير في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل إذا كان المشروع يتطلب وجوده، وفي حالة موافقة النادي الباريسي على الدخول في مفاوضات جديدة.

ونفي "بارتوميو" ما تردد عن طلب "ميسي" التعاقد مع البرازيلي "نيمار" مؤكدًا أن قرار ضم اللاعب البرازيلي جاء من إدارة النادي التي رأت ضرورة وجوده ضمن المشروع الحالي للفريق الكتالوني.

رئيس برشلونة يرد على رحيل ميسي

فجر جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني مفاجأة مدوية عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الكتالوني، وحقيقة الأنباء التي ترددت حول رحيله الصيف المقبل 2020.

وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: " ميسي يمكن أن يرحل مجانا عن برشلونة الصيف المقبل".

وتابع تصريحاته: "ميسي لديه عقد وقعه قبل عامين لمدة أربع سنوات، في الموسم المقبل 2020/21 قبل ان يبدأ، يمكنه ان يرحل، ويذهب إلى اي مكان يريده".

وواصل: " ميسي مثل تشافي، انييستا وبويول يمنحهم النادي حرية الاختيار دائمًا، لكنني واثق أن ميسي سيبقي مع برشلونة سنوات طويلة".

وتأتي تصريحات رئيس برشلونة للرد على الأنباء التي ترددت حول وجود بند في عقد ليونيل ميسي تمنح اللاعب حرية الرحيل عن صفوف برشلونة نهاية الموسم الحالي.

بيكيه يكشف مفاجأة مدوية حول سفره إلى أمريكا دون إذن "فالفيردي"

آثارت تصريحات منسوبة للاسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة جدلًا كبيرًا بعدما كشف عن سفره لـ"أورلاندو" في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور بطولة التنس المفتوحة العام الماضي، دون الحصول على إذن مدربه أرنستو فالفيردي.

وكانت صحيفة "ماركا" الاسبانية نقلت تصريحات على لسان "بيكيه" يقول فيها: " أنه في بداية الموسم الماضي، طلب من مدربه فالفيردي السفر لمتابعة بعض أعماله ومشاريعه الخاصة، ولم يخبره برغبته في السفر إلي أورلاندو لحضور بطولة التنس، لكن المدرب رفض سفره".

وأضاف: " بعد مباراة السوبر الاسباني ضد إشبيلية وإحرازي هدفًا، عدت وكررت الطلب مرة أخري على المدرب للسماح لي بالسفر من أجل مشاريعي، وأكد أنه سيغيب عن التدريبات فقط وسيعود قبل المباراة التالية، والمدرب وافق في البداية لكنه عاد ورفض عندما علم أنها ستكون رحلة طويلة، ولكنني سافرت دون علمه وعندما عدت فزنا بالمباراة.

وخرجت تصريحات جديدة قبل قليل لـ"بيكيه" يكذب فيها التصريحات المنسوبة له دون إذن مدربه وقال: "أصبح التلاعب بتصريحاتنا في وسائل الاعلام أمر سهل ، لخلق جدل وإثارة أكثر ، تفسير كلامي بالسفر لـأورلاندو دون إذن المدرب هو جنون".

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ويعتبر "بيكيه" من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها أرنستو فالفيردي لقيادة خط دفاع الفريق الكتالوني، حيث أنه يمتلك خبرات كبيرة، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب والبطولات على مدار سنوات طويلة.

برشلونة في "ورطة" بسبب بديل "سواريز"

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن ورطة كبيرة يعاني منها نادي برشلونة خلال الموسم الحالي، وسوف تؤثر على الأداء الهجومي للفريق الكتالوني ونتائجه في بطولة الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، والذي يتوقع أن يشهد منافسة شرسة هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة سيعاني في مركز "رأس الحربة" بالموسم الحالي، مشيرة إلي أن الأوروجواياني لويس سواريز فقط يلعب وحده في هذا المركز هذا الموسم، حيث لم تؤتي صفقات الفريق الصيفية ثمارها بشكل كبير رغم تعاقد البرسا مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد، لكنه لا يميل باللعب في مركز المهاجم الصريح، ويري الجهاز الفني للفريق أن المركز الأنسب للعب هو المهاجم الوهمي.

إدارة برشلونة يجب أن تتحرك سريعًا للتعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، ليعاون لويس سواريز في قيادة الهجوم الكتالوني، كما أن الإدارة يجب أن تدرك تقدم السن بالنسبة للمهاجم الأوروجواياني وحاجتها لتدعيم قوي في مركز "رأس الحربة" بالفترة القادمة، حتي لا يواجه النادي أزمة هجومية في المرحلة القادمة.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد أسماء مرشحة لتدعيم مركز المهاجم الصريح في برشلونة حتي الآن، خاصة وأن تركيز إدارة النادي الكتالوني ينصب على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، والذي إذا حدث التعاقد معه في يناير المقبل أو سوق الانتقالات الصيفية 2020، سيكون من الصعب على النادي ماليًا ضم "رأس حربة" جديد.

جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة بالتأكيد سيبدأ التحرك بشكل رسمي لتدعيم مركز "رأس الحربة" بالنادي الكتالوني خلال الفترة القادمة، تجنبًا لمواجهة الفريق أزمة علي مستوي الهجوم بالفترة القادمة.

برشلونة يُخطط لإستعادة "قلب الأسد"

يخطط نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو، للإستعانة بأحد نجوم الفريق القدامي لتولي منصبًا إداريًا داخل النادي الكتالوني خلال المرحلة القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم السبت، أن نادي برشلونة بدأ مفاوضات رسمية مع أسطورة النادي الكتالوني "بويول" لتولي منصب المدير الرياضي للنادي خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة الإدارة للإستفادة من نجوم الفريق السابقين أصحاب الخبرات الكبيرة لتطوير أداء العمل داخل قلعة "كامب نو".

واعترف "بارتوميو" في تصريحاته أمس لقناة نادي برشلونة بالتفاوض مع "بويول" لشغل منصب المدير الرياضي للنادي وقال: "نحن نتحدث مع بويول لكي يعود إلى النادي كمدير رياضي، أتمني عودته مرة أخري بعدما خضع لتدريبات في الخارج مثلما فعل فيكتور فالديز وباتريك كلايفرت، الأمر ليس طارئ، ولكننا بالتأكيد نحتاجه".

ومن ناحية أخري أكد "بارتوميو" أن النادي لا يفكر في الدخول في مفاوضات جديدة للتعاقد مع البرازيلي نيمار لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يطلب منه التعاقد مع اللاعب البرازيلي، وأن قرار المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم اللاعب كان قرارًا نابعًا من إدارة النادي التي كانت تري ضرورة وجوده مع الفريق.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة فشل في الوصول إلي اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لضم "نيمار" هذا الصيف.

برشلونة يحدد موعد عودة ميسي وسواريز

قالت الصحف الإسبانية إن لويس سواريز نجم نادي برشلونة أصبح جاهزًا للعب ضد نادي فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن لويس سواريز قد يشارك في مباراة ملعب كامب نو أمام فالنسيا لمدة دقائق، وليس المباراة بالكامل، حيث لم يتعافى الدوري الأوروجوياني من الإصابة بشكل كامل حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسبوع الجاري وقبل بداية الجولة الرابعة في الليجا.

وأضافت الصحيفة أن أن مدرب برشلونة سيحاول تجهيز لويس سواريز خلال مباراة فالنسيا، وسيعطي له بعض الدقائق خلال المباراة، وهو الأمر الذي لن يحدث بالنسبة للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث من المتوقع أن يستمر غياب ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية فإن النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يتمكن من المشاركة رفقة برشلونة حتى نهاية الشهر الجاري على أقل تقدير، حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم، وجعلته يغيب عن مباريات الفريق الثلاثة الأولى في بداية الموسم الجاري.

صدمتان في برشلونة بأمر "الرئيس"

صدم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني جماهير فريقه حول بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ولوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرمسية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

وبات من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به.

وعلق على الفشل استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي قال بارتوميو: "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار والتعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخطط له لذلك قمنا بما في وسعنا لضمه لكن لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جيرمان فكنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها ومع ذلك كانت الطلبات مبالغ فيها".

ورد رئيس برشلونة على محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي الراحل إلى فريق العاصمة في 2017 مقابل 222 مليون يورو قائلًا: "في الوقت الحالي نيمار مستبعد في يناير المقبل لكن يمكننا أن نفكر في نهاية الموسم الجديد".

بديل ميسي.. خطة برشلونة لخطف صفقة القرن من ريال مدريد