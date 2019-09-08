الامارات | نيمار «يصنع ويسجل» في أول مباراة له بعد أشهر من الغياب

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار «يصنع ويسجل» في أول مباراة له بعد أشهر من الغياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المهاجم نيمار منتخب البرازيل لكرة القدم التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت، أول من أمس، في مدينة ميامي الأميركية، هي الأولى لأغلى لاعب في العالم منذ تعرّضه للإصابة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وغاب المهاجم البالغ 27 عاماً منذ تعرّضه لإصابة في الكاحل مطلع يونيو الماضي خلال مباراة ودية، ما أدى الى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا، التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه. وكانت هذه الإصابة الثانية توالياً لنيمار، بعدما غاب أيضاً لأسابيع عن باريس سان جرمان الفرنسي لإصابة في القدم.

وتأتي عودة نيمار بعد أسابيع من الأخذ والرد والتقارير عن رغبته في الرحيل عن سان جرمان عائداً إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ومفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نهاية سعيدة للاعب، الذي أصبح في صيف عام 2017، الأغلى في العالم، بانتقاله من النادي الكاتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو. ولم يشارك نيمار هذا الموسم في أي مباراة بعد مع بطل فرنسا.

وأمام مدرجات غصت بنحو 65 ألف مشجع في ملعب «هارد روك ستاديوم» في ميامي، منح نيمار منتخب بلاده التعادل في الدقيقة 58، علماً بأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، هدف افتتاح التسجيل للبرازيل في الدقيقة 19.

في المقابل، سجل لكولومبيا التي غاب عنها النجمان خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو، لويس مورييل في الدقيقتين 25 (ركلة جزاء) و34. وحافظت البرازيل بإشراف المدرب تيتي، على سجلها خالياً من الخسارة في 17 مباراة على التوالي. كما رفع نيمار رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 61 هدفاً في 98 مباراة له مع السيليساو، بفارق هدف واحد فقط خلف المهاجم السابق رونالدو (62)، علماً بأن الرقم القياسي يحمله الأسطورة بيليه (77 هدفاً).

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وسيكون نيمار أمام فرصة معادلة رقم رونالدو أو تخطيه، عندما يخوض مع بلاده مباراة ودية بعد غد في لوس أنجلوس الأميركية ضد بيرو، في إعادة للمباراة النهائية لكوبا أميركا التي انتهت بفوز البرازيل 3-1.

برشلونة لم يعرض أي لاعب في صفقة نيمار

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني أن النجم البرازيلي نيمار «قام بكل شيء» للعودة إلى فريقه السابق، الذي لم ينجح بتلبية طلبات باريس سان جرمان بطل فرنسا. وأشار بارتوميو في حديث لقناة النادي الكاتالوني: «كان برشلونة قد خطط لتشكيلته، لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططاً».

وعن عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة، خصوصاً الفرنسي عثمان ديمبيلي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، وقبلهما البرازيلي كوتينيو، تابع: «برشلونة لم يعرض أبداً أي لاعب. باريس سان جرمان طلبهم في المفاوضات».

وأضاف: «نيمار قام بكل شيء ممكن لأنه أراد هذا الامر. اعتقد الآن أنه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعاً مختلفاً، وسيلعب هذا الموسم مع سان جرمان». وتابع: «لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادراً على تلبية طلبات باريس سان جرمان»، مضيفاً «كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه، لكن لا يمكنني ذكرها». وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي المنتقل إلى فريق العاصمة الفرنسية في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قال: «في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في يناير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل».

• يملك النجم البرازيلي فرصة معادلة أهداف رونالدو مع البرازيل (62 هدفاً)، أو تخطيه في مباراة بيرو الودية المقبلة.