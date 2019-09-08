الامارات | «عون» يبحث عن كأس زايد في سان سباستيان

شكرا لقرائتكم خبر عن «عون» يبحث عن كأس زايد في سان سباستيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، عصر اليوم، فعاليات الجولة الثامنة من كأس زايد، والجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «ايفهرا»، والجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، إلى جانب سباق كأس الوثبة ستاليونز، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الـ11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولتَي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» والفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وخُصصت كأس زايد لمسافة 1600 متر، البالغة جائزتها 17 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه ست خيول، أبرزها «عون»، لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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ويقود «عون»، المنحدر من نسل «مهاب»، الفارس روبرتو كارلوس مونتنيجرو، وبإشراف أنتوني فاتريجانت، ومن أبرز انتصاراته لقب الجولة الثالثة لكأس زايد (قوائم)، لمسافة 1900م بمراكش، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الثالثة بمضمار اوستند في بلجيكا.

ومن المنافسين على اللقب «أمير الشام»، بإشراف توماس فورسي وبقيادة جي كروسجين، و«نيف» بإشراف دي جوليمين وبقيادة الكساندر جافلان، و«عسكر» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، و«سوبر ديوتي» بإشراف شارل جوردين وبقيادة ام فولون. ويكمل القائمة «امجز دو بيبول» اليزابيث بيرنارد وبقيادة بي فايوس.

ويتنافس في سباق مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 11 ألفاً و900 يورو، ستة من الفرسان والفارسات، من ألمانيا وبلجيكا وبولندا، وإيطاليا والدنمارك وإسبانيا. ويجتذب سباق الجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، 11 فارسة من الفتيات في سن تسعة إلى 14 عاماً.